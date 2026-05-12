Sergio Sisbeles condena intervención política en conflicto de AHMSA

El Subsecretario de Gobierno en la región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, reprobó la intervención de actores políticos de Morena y PT en los movimientos de ex obreros de AHMSA, al señalar que aprovechan la situación por la que atraviesa la empresa para hacer campaña política y ensuciar el proceso electoral.

El subsecretario de Gobierno en la región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, señaló que el conflicto de los ex trabajadores no debe politizarse, ya que responde a necesidades legítimas de las familias afectadas. "El movimiento de AHMSA no se debe de politizar; es un movimiento que debe transitar por las necesidades fundamentales de las familias, las cuales son muy respetables. Debemos ser muy respetuosos", expresó.

Indicó que el Gobierno del Estado continuará brindando respaldo a los ex obreros, no solo mediante el acompañamiento institucional, sino también a través de programas alimentarios y diversos servicios, manteniendo comunicación constante con los líderes del movimiento.

No obstante, Sisbeles Alvarado manifestó su rechazo a la intervención de actores políticos en este contexto, especialmente en el marco del proceso electoral. "Reprobamos totalmente la intervención de actores políticos que no deben inmiscuirse, y menos en este tiempo electoral. Hay que tener la civilidad para llevar a cabo campañas limpias y no aprovechar una causa social", puntualizó.

Asimismo, afirmó que se ha detectado la participación de personas vinculadas a estos partidos que presuntamente han incitado a la violencia, alterando la naturaleza pacífica que, dijo, han mantenido los líderes legítimos del movimiento durante años.

El funcionario lamentó los hechos recientes registrados en la región Centro, donde se reportaron actos de confrontación con piedras y palos, los cuales atribuyó a grupos que buscan desestabilizar el movimiento. "Es muy lamentable ver estas situaciones, ya que no buscan una solución real, sino ensuciar el proceso electoral", concluyó.