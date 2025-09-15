Juez vincula a proceso a Sergio y Abraham por robo con cuchillo

Sergio N y Abraham N fueron vinculados a proceso y enviados al penal de Saltillo como medida cautelar, luego de que un juez de control determinara su probable participación en un violento robo registrado en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Jardines de Aeropuerto.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre, alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando Sergio N ingresó al establecimiento localizado sobre la calle Andrés Ozuna, solicitó información sobre un producto y posteriormente se retiró. Minutos más tarde, regresó acompañado de un sujeto identificado como Axel, y se dirigió directamente a la caja.

Ahí, Sergio amenazó al cajero con un cuchillo mientras le exigía el dinero en efectivo. "Órale, ya te la sabes, no hagas pedo, dame todo o te mato a la ver...", fueron las palabras con las que intimidó al empleado.

Ambos sustrajeron 5 mil pesos en efectivo y mercancía diversa como cigarros y botellas, con un valor aproximado de 3 mil 615 pesos. Antes de huir, advirtieron al cajero que si los delataba, regresarían para "darle piso".

Tras una orden de aprehensión girada en su contra, Sergio y Abraham fueron detenidos y puestos a disposición del juez bajo la causa penal 918/2025. Durante la audiencia, ambos se reservaron el derecho a declarar.

El delito fue clasificado como robo a comercio en cuantía menor, calificado por haberse cometido con intimidación con arma. El juez otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Mientras tanto, los imputados permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario de Saltillo.