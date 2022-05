Si no entregas Constancia de Situación Fiscal, no cobraras tu sueldo

Como reza el dicho: "No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue" y este plazo y esta fecha vence el viernes para miles de trabajadores y empleados de diferentes empresas y negocios, a quienes sus empleadores, les han puesto como requisito entregar su Constancia de Situación Fiscal, de lo contario no cobrarán su sueldo la próxima semana.

Aunque la mayoría de los trabajadores no le dieron seriedad a este requisito que les pidió Recursos Humanos, si el documento no es entregado, el próximo viernes el trabajador no podrá cobrar lo que le corresponde.

Y es que en los últimos meses, las empresas han pedido a los empleados dicho documento para continuar de manera normal el sistema de pago de sueldo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicita a los empleadores que actualicen la información de sus trabajadores la cual se toma de la Constancia de Situación Fiscal ya que es necesario saber si el código postal asociado al lugar donde laboras se encuentra actualizado.

La Constancia de Situación Fiscal es un documento que sirve para constatar su afiliación al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual comprueba el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente.

Los empleadores suelen pedir esta constancia con el objetivo de verificar la identidad del empleado, así como para corroborar que su registro en la entidad cuente con los datos correspondientes como RFC.

¿Cómo obtener la Constancia de Situación Fiscal?

Ingresa a la página oficial del SAT.

Dirígete al apartado "otros trámites y servicios".

Después, haz clic en "genera tu Constancia de Situación Fiscal".

Una vez que hayas completado el paso anterior, debes ingresar tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y tu contraseña.