Sigue Emiliano grave y dormido

"Nos dice el doctor que está estable pero sigue grave, eso es lo que nos dicen solamente, mi hijo todavía está dormido", señaló Daniel López, padre de Emiliano el menor de 10 años que lamentablemente fue atropellado el pasado 24 de diciembre, probablemente el pequeño sea trasladado a Monterrey ya que no ha tenido mejoría.

Desde hace varios días que el pequeño fue enviado a la clínica 7 del IMSS luego de que la cuenta en el hospital particular Saint Marie aumentara considerablemente, al momento no han liquidado el costo que se generó por las cirugías que le hicieron al pequeño, fue un monto de 532 mil pesos, se les dio un plazo de dos meses para pagar.

Aunque la gente empezó a realizar actividades, hacer aportaciones, rifas y de más para obtener recursos y entrégalo a los padres del niño, Daniel López comentó que no han tenido tiempo de hacer cuentas, pues no se han despegado del hospital, esperan que les informen del traslado o no.

"No ha tenido ningún cambio por eso lo quieren trasladar, lo tienen con puro medicamento, cuando entró le hicieron dos operaciones en el cerebro, tenía pulmón perforado, un golpe en el tórax y quemaduras de segundo grado en los pies", comentó.

De responsable nada se sabe, Rubén Zapata ni siquiera se ha acercado a la familia, lo mismo por parte de autoridades por los días festivos, se firmó un acuerdo en el que se haría responsable de los gastos generados, el padre del niño comentó que nadie dice que no se hará reseñable, pero hasta ahorita no hay respuesta, no se ha presentado.

Hizo un llamado a Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado, dijo que confían en las autoridades y que esperan que el responsable cumpla con el acuerdo establecido, los gastos médicos que se generen.

Mucha gente los ha ayudado, comentó Daniel López dijo que no tienen palabras para agradecer a la gente, ha sido mucha gente entre ellos gente del futbol oriente, callando bocas, club de motociclistas, ciudadanos en general que se han comunicado con él para entregar apoyo.

Dijo que ese recurso servirá para pagar una parte al hospital pero también para los gastos que se generen en Monterrey.

Mencionó que los han dejado entrar 10 o 15 minutos a verlo, a hablar con él, mueve su pie su manita, pero no es bueno que se mueva porque el cerebro necesita desinflamarse.

Señaló que su hijo es muy alegre, tiene muchos amigos, le gustan los deportes, el beisbol con Sultanes, todos ellos se han unido a la causa, a recabar dinero para pagar los gastos y pueda recibir la atención médica.

Su otra hija también tiene una lesión en una pierna, por lo que ayer la llevó con el médico legista para que la valorara porque recibió un golpe el día del accidente, pero no se había querido despegar del hospital.

"Quiero justicia, el responsable no viene, ni nada, pero pues pa que, yo tampoco lo quiero ver, cuando se necesitaba dinero pa pagar no lo hizo, solo decía que no tenía dinero, que no podía pagar, que estaba vendiendo un terreno, esto no fue accidente él se subió al camellón y los atropelló", comentó.