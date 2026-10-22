SIMAS inicia mantenimiento de pozos de captación en Monclova

Con una inversión de 6.7 millones de pesos, SIMAS inició los trabajos de mantenimiento de pozos de captación durante la temporada invernal, en la que se rehabilitarán 11 fuentes de abastecimiento con el objetivo de prevenir fallas y garantizar el abasto en la temporada de mayor consumo.

Abel de Luna Romo, subgerente del área técnica del organismo, informó que el programa comenzó hace aproximadamente dos semanas y se extenderá de septiembre hasta el mes de marzo, periodo en el que disminuye la demanda de agua.

Los trabajos incluyen la extracción y revisión de columnas, motores y bombas, así como el mantenimiento de rodamientos, subestaciones eléctricas y transformadores, para detectar desgaste y realizar los ajustes necesarios.

El funcionario explicó que los equipos operan las 24 horas del día, siete días de la semana, por lo que los componentes requieren revisiones periódicas para mantenerlos en condiciones óptimas.

El objetivo es anticiparse a posibles averías antes de la temporada de alta demanda y evitar que los pozos presenten fallas cuando aumenta el consumo de agua.

En esta ocasión serán intervenidos 11 de los 29 pozos con los que cuenta SIMAS, cuando normalmente se da mantenimiento a entre 8 y 10 pozos por año. "Con esta programación, cada pozo recibe una rehabilitación profunda en un periodo máximo de tres años", indicó.

Mencionó que actualmente, SIMAS cuenta con una disponibilidad de mil 950 litros por segundo, mientras que el consumo promedio de la población, incluida la temporada de mayor demanda, oscila entre mil 550 y mil 600 litros por segundo.

Respecto a la recuperación de los niveles de agua, De Luna Romo indicó que las lluvias registradas han permitido recuperar cerca de dos metros. Sin embargo, precisó que todavía no se evaluaba el efecto de las precipitaciones más recientes.