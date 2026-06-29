SIMAS Monclova mantiene adeudo de 16 millones de pesos a CONAGUA

La Comisión Nacional del Agua mantiene un adeudo de 16 millones de pesos a SIMAS desde hace más de 6 meses; sin embargo, el sistema operador continúa cumpliendo con el pago de derechos de agua, con el fin de acceder a recursos a programas de inversión en infraestructura hidráulica.

El gerente general de SIMAS, Eduardo Campos, informó que durante el presente año el organismo ha pagado alrededor de 10 millones de pesos por derechos de extracción de agua y descarga de drenaje, conforme a lo establecido por la ley, a pesar de que aún no recibe la devolución correspondiente al ejercicio 2025.

El adeudo de CONAGUA a SIMAS asciende a 16 mdp y de acuerdo con la dependencia federal, el recurso permanece detenido por un trámite administrativo en la Secretaría de Hacienda. "Nos dicen que está atorado en el tema de Hacienda y que no ha liberado el recurso, pero que ahí está destinado".

Reconoció que resulta contradictorio mantener los pagos mientras la Federación no libera el recurso pendiente; sin embargo, aseguró que el organismo está obligado a cumplir con sus aportaciones para que los municipios de Monclova y Frontera puedan participar en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua).

Como resultado de ese cumplimiento, ambos municipios accederán a cerca de 20 millones de pesos en recursos federales para obras de agua potable y drenaje, de los cuales 16 mdp serán destinados a Monclova y 4 mdp a Frontera, mientras que los ayuntamientos deberán aportar una cantidad similar para ejecutar los proyectos.

Únicamente Saltillo y Monclova-Frontera cumplieron con los requisitos administrativos para acceder al programa federal, ya que los organismos operadores de Torreón y Piedras Negras no acreditaron oportunamente sus pagos, lo que les impidió participar en esta edición del programa.