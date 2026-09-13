SIMAS realiza mantenimiento a drenaje en Altos Hornos de México

El ingreso de una camioneta del SIMAS a las instalaciones de Altos Hornos de México se debió a trabajos de mantenimiento que se realizaron en una de las tuberías de drenaje que atraviesa la empresa.

Luego de la polémica que se generó entre trabajadores de AHMSA tras publicar fotografías de una unidad de SIMAS saliendo de la siderúrgica, en medio del proceso de venta, lo que generó dudas, representantes del sistema informaron que se ingresó para dar mantenimiento a una línea.

Ricardo Vázquez Falcón, subgerente de Operaciones de SIMAS, explicó que el organismo recibió un reporte de drenaje tapado en la colonia Obrera Norte, por lo que fue necesario ingresar a las instalaciones de AHMSA. "Nos vimos con un reporte de un drenaje tapado en la colonia Obrera, por lo que tuvimos que ingresar para darle mantenimiento a la tubería de drenaje y que funcionara de manera correcta".

Mencionó que las tuberías de drenaje que brindan servicio a la zona sur y surponiente de la ciudad atraviesan las instalaciones de AHMSA de sur a norte.

Indicó que el ingreso de personal de SIMAS a las instalaciones de la acerera para realizar este tipo de trabajos no es una situación extraordinaria, ya que esto lo han realizado en otras ocasiones para mantener las líneas de drenaje en funcionamiento. Recordó que durante las lluvias pasadas el organismo realizó diversos trabajos en esas mismas líneas ubicadas dentro de AHMSA.

"Esto quiere decir que hemos ingresado en otras ocasiones para darle mantenimiento a las tuberías y mantener las líneas de drenaje operando", afirmó.

El subgerente de Operaciones señaló que atender reportes de drenaje tapado forma parte de las labores habituales del organismo, aunque en este caso existe la particularidad de que las líneas se encuentran dentro de las instalaciones de AHMSA.

Vázquez Falcón aclaró que el personal de SIMAS no ingresa sin autorización, sino que existe coordinación previa con los responsables de seguridad de AHMSA para establecer los horarios y la forma de acceso.