Simulacro de evacuación en clínica ISSSTE de Monclova por derrame químico

En el marco del Día Nacional del Simulacro, personal de la clínica del ISSSTE llevó a cabo un ejercicio de evacuación con hipótesis de derrame químico, logrando un tiempo de respuesta cercano a los siete minutos.

El subdirector de la clínica, Juan Carlos Villa, informó que el escenario simulado consistió en el accidente de un trabajador que, tras sufrir una caída a un costado del comedor, derramó un químico altamente irritante, lo que generó afectaciones a su salud.

Explicó que, tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, procediendo al retiro del lesionado y de las personas cercanas, mientras los brigadistas notificaban la situación y coordinaban las acciones correspondientes.

Como parte del simulacro, se realizó el desalojo total de la clínica, incluyendo personal médico, administrativo y derechohabientes, quienes siguieron las indicaciones de seguridad establecidas.

Villa destacó la participación de los brigadistas y la respuesta de los ciudadanos, calificándola como "excelente", ya que cada equipo actuó conforme a la capacitación previa, permitiendo una evacuación ordenada y eficiente.

El ejercicio inició a las 11:00 horas, en sincronía con el simulacro nacional que se realiza de manera simultánea en todo el país, detalló.

En esta actividad participaron elementos de Protección Civil Monclova, Seguridad Pública, así como personal de salud de la institución, quienes supervisaron y reforzaron las acciones preventivas.