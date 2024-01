Sin especialistas clínica del IMSS

La Clínica 7 del Seguro Social no cuenta con hematólogo ni médico internista, el instituto deja a la deriva a todos los pacientes que sufren de enfermedades crónicas y no hay quien los vea desde el mes de diciembre.

Esto lo dio a conocer la esposa de un derechohabiente que tuvo cáncer y que necesita chequeos para supervisar que su salud esté bien. Explicó que a finales del año pasado su esposo tuvo cita pero lo vio otro doctor, también les dijeron que ya no podían dar citas porque ya no había y sería hasta este mes cuando pudieran atenderlo.

"Fuimos a sacar la cita y pues no nos las dan porque no hay esos médicos, un hematólogo y un internista, yo necesito que lo vean pero en el IMSS se escudan que no hay médicos de esas especialidades"

Señaló que por fortuna su esposo Marco se encuentra bien pero necesita a fuerzas un chequeo de tiroides con el médico internista y el chequeo con el hematólogo para un estudio que le toca, sin embargo, las trabajadoras desconoces hasta cuándo habrá nuevos médicos para atender a la derechohabiencia.

"Pienso que esto está mal, hay muchas personas con enfermedades crónicas y no hay quien las vea, hay muchos que se quejan de esta falta la importante y la situación es muy desesperante".