SALTILLO, Coah. - Dos jóvenes resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad, luego de que una camioneta blanca presuntamente les cerrara el paso y provocara que cayeran de la motocicleta en la que viajaban, en la colonia Guayulera, en Saltillo. El conductor involucrado huyó del lugar sin auxiliarlos.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:15 horas de este domingo, en el cruce de las calles Francisco Naranjo y José María Luis Mora, donde Brayan Fernando viajaba acompañado de Yonatan Rodolfo, de 22 años.

El accidente ocurrió en la colonia Guayulera de Saltillo, a las 02:15 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta blanca les habría cerrado el paso, lo que ocasionó que ambos jóvenes perdieran el control de la motocicleta y terminaran sobre el pavimento.

Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarles atención y posteriormente trasladaron a los dos lesionados al Hospital General.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los jóvenes y los trasladaron al hospital.

Yonatan Rodolfo presentó una lesión grave en uno de sus brazos, mientras que Brayan Fernando sufrió múltiples heridas.

La Fiscalía investiga el accidente y busca identificar al conductor que huyó.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y recomendaron a los afectados presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, a fin de que se investiguen los hechos y se identifique al conductor que abandonó el lugar.