Alcalde de Monclova descarta aumentos salariales para regidores

El alcalde Carlos Villarreal Pérez descartó que en Monclova se vayan a autorizar aumentos salariales para los regidores, aclarando que hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud oficial en ese sentido. Los únicos ajustes contemplados serán para elementos de Bomberos y de la Policía Municipal, con el objetivo de dignificar su labor y cumplir con lo establecido por la ley.

Lo anterior, luego de que trascendiera que en algunos municipios de la región Centro regidores habrían solicitado incrementos en su sueldo.

Villarreal Pérez precisó que, aunque cualquier servidor público tiene la libertad de presentar una propuesta ante el Cabildo, en Monclova no se ha planteado formalmente el tema.

"No he recibido comentarios al respecto. Cada quien en lo individual puede tomar sus decisiones, y si algún regidor quisiera presentar un exhorto ante el Cabildo, está en su derecho; pero hasta ahora no hay ninguna solicitud oficial", señaló el edil.

El alcalde reiteró que el enfoque principal de su administración está en trabajar por y para los ciudadanos, priorizando la inversión, la seguridad y la eficiencia del servicio público.

"Los regidores ya sabían el sueldo que se paga y en eso debemos guiarnos. La prioridad es seguir elevando los estándares de inversión de la mano del gobernador Manolo Jiménez. Si hay ajustes, serán para bomberos, policías y personal operativo que no estaba percibiendo lo justo conforme a la ley", subrayó Villarreal.

Finalmente, el alcalde enfatizó que las mejoras salariales que se aplicarán tienen como fin reconocer el esfuerzo de quienes diariamente arriesgan su vida por la seguridad de la población y asegurar que el municipio cumpla con los requerimientos laborales que marca la legislación vigente.