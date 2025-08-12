Acusado de abuso a menor en resguardo domiciliario

En el marco de la causa penal 80/2025, se llevó a cabo una audiencia para solicitar la prórroga en el plazo de investigación del caso que involucra a Jesús Manuel N. acusado de abuso sexual a una menor de edad con la que tiene parentesco.

Inicialmente, el juez otorgó un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación, tiempo que ha resultado insuficiente. Durante la audiencia, se solicitó una extensión de tres meses adicionales para continuar con las indagatorias pertinentes.

La denuncia fue presentada el 13 de mayo por familiares de la víctima, quienes decidieron actuar en defensa de sus derechos. Los hechos ocurrieron en la colonia Progreso del municipio de Monclova, generando gran preocupación en la comunidad.

Es importante destacar que, hasta el momento, el acusado se encuentra en resguardo domiciliario, dado que es un adulto mayor. Las autoridades están trabajando para asegurar que el caso avance hacia un juicio oral, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

Se espera que el desarrollo de la investigación arroje resultados que permitan esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la víctima.