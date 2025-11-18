Condena el Gobernador Manolo Jiménez el asesinato de José Ángel Mascorro en Gómez Palacio

SALTILLO, COAH.- El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó su condena por el asesinato de José Ángel Mascorro Muñoz, ex regidor y ex Secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, ocurrido la mañana del lunes en territorio duranguense: el mandatario calificó el hecho como muy lamentable y desafortunado.

Tras conocer el caso, Jiménez Salinas estableció comunicación inmediata con la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, así como con el Gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, con la intención de coordinar acciones y apoyar en lo necesario.

"Ya hemos estado en contacto con ellos para ver qué podemos hacer en conjunto y apoyar. De nuestra parte, como estado, no hemos aflojado el tema de seguridad", afirmó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El Gobernador subrayó que Coahuila continúa reforzando su estrategia de seguridad, basada en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, mediante la entrega de cuarteles, patrullas y equipamiento para las corporaciones.

Además, anunció que la próxima semana encabezará una reunión regional en La Laguna para fortalecer el blindaje del estado y colaborar estrechamente con Durango en el seguimiento del caso.

Cabe señalar que José Mascorro Muñoz, de 38 años, fue atacado a balazos alrededor de las 9:30 de la mañana, justo afuera de su domicilio ubicado en la calle Palomas de la colonia Parque Hundido, en Gómez Palacio.

Según los primeros reportes, la víctima se disponía a abordar su vehículo Kia cuando un hombre se acercó y abrió fuego en repetidas ocasiones, para después huir a pie.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, aunque confirmaron que Mascorro ya no presentaba signos vitales al momento de su revisión.

Mascorro Muñoz había asumido el cargo de Secretario del Ayuntamiento en abril de este año dentro de la administración priista encabezada por Leticia Herrera Ale, función que desempeñó hasta el final del trienio el pasado 31 de agosto.