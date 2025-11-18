Silvia Guadalupe, desaparecida desde octubre, hallada sin vida en Buñuelos

La noche del domingo, autoridades estatales desplegaron un operativo en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en Saltillo, luego del reporte sobre la presencia de una persona sin vida en un paraje despoblado. Al arribar, corporaciones de seguridad confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer joven.

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Fiscalía General del Estado, la víctima presentaba una herida causada por un arma de fuego. Fuentes de la investigación señalaron que el disparo en la cabeza habría sido la causa de su muerte.

¿Qué ocurrió?

Las características físicas coinciden con las de Silvia Guadalupe, adolescente reportada como desaparecida desde el pasado 27 de octubre en el ejido La Tinajuela, ubicado a escasa distancia del punto donde ocurrió el hallazgo. Sin embargo, será la necropsia de ley la que confirme plenamente su identidad.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de los estudios correspondientes, mientras que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La principal línea indagatoria es feminicidio, por lo que todas las diligencias se realizan bajo ese protocolo. Las autoridades mantienen activa la investigación y no han descartado ninguna línea adicional que permita identificar a la o las personas responsables.