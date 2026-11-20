Garantizar que los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) reciban primero el pago que les corresponde y evitar que nuevas irregularidades afecten el proceso de subasta son parte de los temas que el senador Gabriel Elizondo Pérez aseguró que mantiene en seguimiento desde el Senado de la República.

El legislador, quien forma parte de la comisión especial relacionada con AHMSA, señaló que se ha insistido en dar seguimiento a las denuncias contra quienes defraudaron a trabajadores y ciudadanos mediante ofertas de compra de la siderúrgica que generaron expectativas y confianza.

Explicó que también se planteó la necesidad de establecer mayores candados en el proceso de subasta, a fin de garantizar que participen inversionistas serios y evitar nuevos engaños.

Acciones de la autoridad

En cuanto a las oportunidades de inversión para la Región Centro, informó que Monclova está contemplada dentro de los Polos de Desarrollo Económico. Detalló que actualmente se trabaja en una primera etapa de 10 proyectos y posteriormente se avanzaría con una segunda fase, en la que estaría incluida la ciudad.

Elizondo Pérez subrayó que, una vez que se concrete la liquidación y subasta de AHMSA, los trabajadores deben ser los primeros en recibir el pago correspondiente, luego de los años que han permanecido en espera de una solución.

Detalles confirmados

Por otra parte, el senador informó que durante los casi tres meses del actual periodo legislativo ha presentado alrededor de 50 propuestas, entre iniciativas y puntos de acuerdo, además de recorrer las distintas regiones de Coahuila.

También destacó el modelo de seguridad implementado en el estado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y señaló que ha recibido comentarios de representantes de otras entidades interesados en conocer las estrategias que permiten mantener condiciones de seguridad en Coahuila.

Indicó que busca impulsar estas buenas prácticas a nivel nacional, al considerar que la seguridad es una de las principales demandas de la población. Añadió que continuará llevando al Senado las necesidades y propuestas que recoge durante sus recorridos por la entidad.