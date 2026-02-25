Empresarios confían en subasta de AHMSA en Monclova

Empresarios de la región Centro manifestaron su confianza en que la venta de AHMSA pueda concretarse esta misma semana en la primera subasta, con el fin de evitar que el proceso se prolongue y que el valor de la empresa disminuya en etapas posteriores.

El presidente de COPARMEX, Mario Coria Rohell, señaló que el sector empresarial espera que el proceso programado para este viernes 27 de febrero se lleve a cabo con transparencia y permita cerrar el capítulo de incertidumbre que ha afectado a la región. "La mejor expectativa es que la venta de AHMSA concluya este 27 de febrero y el proceso se lleve a cabo con total transparencia para evitar algún tipo de inconformidad o situaciones que tengan que resolverse posteriormente en tribunales".

Indicó que concretar la venta en esta primera etapa sería lo más favorable para Monclova y la región Centro, ya que en caso de que no se llegue a un acuerdo, el valor de la empresa se reduciría en las siguientes etapas. Señaló que de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación de quiebras, si la primera subasta se declara desierta o no se alcanza el monto establecido por las autoridades, el valor de la empresa comienza a disminuir en las próximas rondas, hasta que aparezca un comprador dispuesto a adquirirla.

El líder empresarial señaló que el precio mínimo de salida para la subasta ronda los mil 127 millones de dólares, que representa el 85 por ciento del valor total, aunque el esquema de la subasta permite que los participantes puedan ofrecer cantidades mayores. Hasta ahora se tiene conocimiento de un solo interesado en el proceso, aunque inicialmente se mencionó la posibilidad de que las empresas como Cargill y Grupo Afirme, participen al ser acreedores preferenciales, sin que hasta el momento se haya confirmado si acudirán a la subasta.

Señaló que para la región Centro lo más importante es que el proceso se resuelva lo antes posible, porque de ello depende que se inicie una etapa de recuperación económica tras la crisis que ha enfrentado la siderúrgica.