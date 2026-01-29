Subasta de AHMSA en Monclova: Un paso crucial para la economía local

El adelanto de la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) no solo representa un alivio, sino una señal clara de que las gestiones realizadas por el gobernador de Coahuila ante las autoridades federales están dando resultados y abriendo un camino sólido para la solución del conflicto.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, informó que el Ayuntamiento ha mantenido contacto permanente con los trabajadores que se encuentran en la Ciudad de México, brindándoles acompañamiento y respaldo durante el proceso legal que enfrenta la empresa.

"Hemos estado en contacto con los trabajadores, apoyándolos en lo que nos solicitan y acompañándolos para conocer cómo se encuentran, que estén bien y que continúen firmes en la defensa de sus derechos", expresó.

Villarreal Pérez destacó que, además del respaldo institucional, se ha ofrecido acompañamiento jurídico durante las etapas más delicadas del proceso mercantil de la siderúrgica, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad.

"Estamos a menos de un mes de que se concrete este proceso, conforme a los tiempos establecidos por la sindicatura y la jueza, lo que permitirá analizar a fondo las propuestas y definir cuál es la más viable para adquirir los activos de AHMSA", explicó.

Señaló que en esta fase se evaluarán las opciones disponibles con el objetivo de elegir al inversionista que garantice no solo la compra de la empresa, sino un plan de reactivación que permita retomar los proyectos productivos y el desarrollo económico de la región Centro.

La reactivación de AHMSA es considerada clave para la estabilidad económica de Monclova y municipios vecinos, debido a su impacto directo en proveedores, industrias, transporte y otros servicios.

Finalmente, el Ayuntamiento reiteró que se mantendrá atento al desarrollo del proceso, vigilando que se lleve a cabo conforme a la ley, con el objetivo de brindar tranquilidad y certidumbre a las familias que dependen directa e indirectamente de la actividad de la siderúrgica.