Trabajadores de AHMSA en Monclova organizan rifa ante incertidumbre de subasta

Ante la incertidumbre sobre la posible venta de AHMSA en la subasta programada para el 25 de septiembre, trabajadores acordaron realizar una rifa para recaudar fondos y mantener sus movilizaciones.

Julián, representante de los trabajadores, explicó que el acuerdo fue tomado la semana pasada y ratificado durante la reunión más reciente, debido a que no existe certeza de que la empresa sea vendida en la próxima subasta. "Tenemos la esperanza, más sin embargo, no la seguridad. Entonces, debemos de prepararnos", señaló.

Indicó que los recursos obtenidos mediante el sorteo permitirían financiar las acciones que emprenderán en caso de que nuevamente no se concrete la venta de AHMSA. "Para hacer movimientos se necesitan recursos y esta es una forma de hacernos de recursos para poder seguir en la lucha porque se nos haga la justicia que tanto estamos esperando", afirmó.

Durante la reunión también se ratificó el acuerdo de impedir la salida de un montacargas de las instalaciones de la empresa y solicitar la presencia de cuerpos públicos de seguridad. Los trabajadores señalaron que permanecerán atentos a los movimientos relacionados con la empresa y a las condiciones que prevalezcan durante el proceso de subasta.

Julián reconoció que existe incertidumbre debido a la postura que podrían asumir los acreedores garantizados, quienes en la subasta anterior se negaron a otorgar su consentimiento. "Debemos de ser optimistas y positivos, más sin embargo, pues también debemos de ser realistas", expresó.

Explicó que los acreedores garantizados mantienen la facultad de otorgar o negar su consentimiento en esta nueva convocatoria, por lo que los trabajadores consideran necesario prepararse ante cualquier escenario.

Sobre el interés mostrado por políticos y dirigentes sindicales, entre ellos Tereso Medina, para intervenir y destrabar la situación de AHMSA, Julián consideró que hasta ahora las acciones concretas han sido insuficientes. "Una cosa es decir y otra cosa es actuar", afirmó.

Señaló que, aunque algunos actores han expresado públicamente su respaldo a los trabajadores, ninguno se ha presentado directamente para informarles qué acciones realizará para apoyarlos. "Hablan por medio de los medios de comunicación, pero pues no se ve que haga nada", sostuvo.

El representante de los trabajadores reconoció, sin embargo, que existe preocupación de autoridades estatales por evitar un conflicto social en Monclova. Aseguró que el secretario de Gobierno, el licenciado Pentel, le ha manifestado esa preocupación y que las autoridades también estarían presionando al síndico para que emitiera la convocatoria de la subasta.

Según Julián, el interés de las autoridades estaría relacionado con la necesidad de mantener la estabilidad social y evitar acciones como bloqueos carreteros o del puente internacional. "Sabemos que sí están interesados en esto, pero otra gente que opina pues nomás opina pero no hace nada, sinceramente", concluyó.