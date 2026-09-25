CIESA ofrece mil 400 mdd por AHMSA

Ofrece CIESA mil 400 mdd por AHMSA

La empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas se presentó como postora para adquirir la siderúrgica; otorgaron diez días hábiles para depositar el fondo de garantía.

POR REDACCIÓN

Trabajadores e integrantes del grupo de Defensa Laboral tras la audiencia sobre el proceso de venta de Altos Hornos de México.

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El proceso de subasta para la venta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) registró un avance significativo durante la audiencia celebrada ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), empresa encabezada por Arturo Domínguez, se presentó como postora con una oferta superior a los mil 400 millones de dólares para la adquisición de la siderúrgica. No obstante, la compra no se concretó en la sesión debido a que el fondo de garantía no había sido depositado.

Ante esta situación, la jueza encargada del concurso mercantil otorgó un plazo de diez días hábiles para que la compañía presente dicho depósito. Asimismo, se brindará la facilidad para que participen los demás postores precalificados en la puja por la unidad productiva.

Reacciones de los Trabajadores

Julián Torres Ávalos, dirigente del grupo de Defensa Laboral, expresó su satisfacción ante la postura de la autoridad judicial para destrabar el conflicto. Señaló que se están dando las facilidades necesarias de manera responsable y consciente, con el objetivo de resolver el problema y beneficiar a la población de Coahuila.

CIESA, grupo industrial enfocado en el sector de ingeniería y construcciones electromecánicas con posible origen en Michoacán, se mantiene como una de las firmas autorizadas por el tribunal mercantil en este proceso.