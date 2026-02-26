Carlos Villarreal confía en resultados de subasta pública de AHMSA

Luego de que se declarara formalmente desierta la subasta pública para la venta de unidades productivas de Altos Hornos de México (AHMSA), el alcalde Carlos Villarreal Pérez manifestó su confianza en que en los próximos 15 a 20 días se logren resultados favorables dentro de una segunda etapa del proceso.

El edil señaló que, tal como lo habían advertido el síndico y diversos especialistas, existía la posibilidad de que el procedimiento avanzara a una nueva fase, situación que fue confirmada en el comunicado oficial emitido tras declararse desierta la primera etapa.

"Hay que esperar; mencionan de 15 a 20 días para que corra este proceso que esperábamos se hubiera agotado en esta primera etapa. Ahora debemos estar atentos a los canales de comunicación tanto de la jueza como del síndico, y en base a eso ver qué se puede dar", expresó.

Villarreal Pérez subrayó que lo que todos esperan es certeza jurídica para los obreros y trabajadores de la empresa, a fin de que se cierre este ciclo que ha afectado a miles de familias durante casi tres años.

Indicó que ex trabajadores de AHMSA estuvieron pendientes del desarrollo de la subasta, a la espera de una respuesta positiva que finalmente no se concretó en esta primera fase.

"Esperamos que los siguientes 20 días ahora sí se produzcan los resultados para bien de la subasta y que sea para bien de todos los trabajadores, como siempre lo ha pedido el Gobernador y nosotros como autoridad municipal: que se tenga esa certeza jurídica para cada una de las familias afectadas", puntualizó.

El alcalde reiteró que existe esperanza de que la segunda etapa del proceso permita avanzar hacia una solución definitiva y que, una vez publicado el nuevo cronograma, se cumpla con los tiempos establecidos para brindar estabilidad a las familias que han resentido los efectos de la crisis de la siderúrgica.