Sufre viacrucis al atenderse en IMSS

La falta de pago de Altos Hornos de México está generando un viacrucis para la niña Belinda Guadalupe al tener que pasar de atención particular que recibía con el seguro de gastos médicos de su madre y quien ahora tiene que vivir las carencias y aglomeraciones del seguro social.

La pequeña de 9 años de edad, hija de la señora Reyna Isabel Herrera Romo trabajadora de confianza de AHMSA en el área de Laboratorio Metalúrgico siderúrgica 1 y quien actualmente tiene complicaciones en su riñón, uretra y vejiga fue diagnosticada con una malformación única en el mundo

"Cómo explicar a mi hija Belinda que ahora tenemos que ir al IMSS por qué el dueño de AHMSA no me paga mi sueldo para darle una mejor atención médica como lo hacíamos en el hospital Zambrano utilizando el seguro de gastos médicos mayores que nos quitaron desde el mes de enero 2023, donde los Doctores ya conocen sus complicaciones y aquí en la clínica no puedo entrar con todo su expediente porque nadie había entrado con un expediente así de extenso."

"Pongo todo en tus manos padre celestial como siempre lo hemos hecho Jesús confío en ti, tu qué siempre has estado de nuestro lado aquí yo soy la única responsable de la salud de mi hija todos se hacen a un lado por eso pido de tu poder, porque sé que eres el único el rey de reyes que puede ayudarme y nunca me has fallado. Dios en tus manos estamos" mencionó la señora Reyna Isabel.

Desde el pasado mes de enero los gastos médicos mayores le fueron suspendidos y durante los siguientes 9 meses han sido un calvario para atender a la pequeña, este martes acudió por primera vez al Hospital del IMSS en la ciudad de Monterrey para ser valorada y recibir atención médica, sin embargo su madre Reyna Isabel lleva consigo una maleta de expedientes médicos para dar continuidad a lo que su hija requiere, desafortunadamente deberán valorarla de nueva cuenta en el IMSS con expediente nuevo, mientras tanto su pequeña sufre de fuertes dolores de riñón.

A su corta edad Belinda Guadalupe presenta lo siguiente; Malformación del intestino: Le hicieron una reparación quirúrgica de colostomía y con secuelas de peritonitis al momento de reconectar su colostomía duró 40 minutos en paro cardiaco y regresando a la vida después de ese tiempo gracias a "Dios."

Malformación en el ano: Ya se realizó cirugía para hacerlo más grande ya que cuando nació lo tenía muy pequeño, pero necesitará una cirugía más cuando se desarrolle.

Malformación en el recto: también ya se le realizó cirugía y se recortó un tramo que tenía más delgado.

Malformación en la columna: la niña tardó en caminar hasta los 2 años de edad utilizando terapia de rehabilitación y todavía está en observación para siguiente cirugía.

Malformación en el corazón; la niña nació con muchas perforaciones en el corazón tomando tratamiento para eso.

Malformación vaginal. Nació con la vagina completamente cerrada y actualmente ha tenido varias cirugías de reconstrucción y todavía tiene cirugías pendientes para después que ella sea señorita.

Malformación en uretra: Belinda está bajo revisión ya que cada mes le han estado haciendo dilatación ya que muy frecuente se cierra la uretra y quedándose sin orificio para poder orinar también por ese motivo le da temperatura.

Malformación en los riñones: Tiene un riñón más pequeño y reflujo que hasta el momento están pendientes estudios para resolver su malformación con cirugía y así controlar las infecciones que la llevan a temperaturas de hasta 40°C de la cual ya se operó más de 3 veces en el año 2022 y lleva un internamiento en lo que va del año 2023 que fue del 5 al 11 de enero hasta ahorita no se ha podido resolver su problema del riñón.

Malformación en vejiga: Con vejiga de mucha capacidad y con reflujo es lo que hasta el momento se ha detectado. Crecimiento en su hígado: por diferentes complicaciones y peritonitis.

Las personas de buen corazón que deseen aportar para los gastos que implica los traslados, además de los alimentos en su hogar podrán comunicarse al número de teléfono 866 650 38 76 con la señora Reyna Isabel.