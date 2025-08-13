Programa 'Aquí Andamos' mejora seguridad vial en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa "Aquí Andamos" trabaja en las diferentes vialidades de la ciudad, a fin de ofrecer mayor seguridad vial para peatones y automovilistas en la ciudad.

A través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, el Gobierno de Saltillo interviene en diferentes etapas el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño.

Brigadas municipales delimitaron con pintura blanca los carriles viales centrales de esta vialidad, en su tramo que comprende entre los bulevares Moctezuma y Jesús Valdés Sánchez.

En días anteriores, el Ayuntamiento de Saltillo intervino este bulevar con trabajos de limpieza, deshierbe, reforestación con palmas y pinos, así como aplicación de pintura amarilla para delimitar el camellón central, entre otras muchas acciones.

Estos trabajos se suman a los que por instrucción del alcalde Javier Díaz se realizan en bulevares como Emilio Arizpe de la Maza, Prolongación Francisco de Urdiñola, Mirasierra, Sarmiento, Isidro López Zertuche, Francisco Coss, Vito Alessio Robles, Antonio Cárdenas, así como el periférico Luis Echeverría Álvarez y las calzadas Francisco I. Madero y Antonio Narro, entre muchas vialidades más.

Entre las acciones de reparación del pavimento en los distintos sectores de la ciudad, brigadas municipales atendieron vialidades de las colonias Morelos y Valle de las Flores, entre otras.

Como ejemplo, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública bachearon en la Calle 7, y Avenida Los Nardos, de ambas zonas habitacionales.

Con el objetivo de eliminar puntos oscuros e incrementar la seguridad por toda ciudad, brigadas de la Dirección de Servicios Públicos instalaron una luminaria nueva en la entrada norte de Saltillo.

Estos trabajos se realizaron a un costado del carril de norte a sur de la carretera Saltillo-Monterrey, con el que se brinda mayor seguridad a las miles de personas que transitan por este sector de la ciudad.

Limpieza y orden en Saltillo

Este miércoles, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervinieron con acciones de limpieza y deshierbe en las plazas públicas y áreas verdes de la colonia Virreyes Obrera.

En este lugar, ubicado entre las calles Adolfo López Mateos y Bernardo Gálvez, así como en la calle Alonso Núñez y las zonas aledañas al Centro Comunitario Virreyes, fue atendido con el fin de reforzar el amor a las actividades al aire libre, así como fortalecer los lazos entre la misma comunidad.

Estas acciones forman parte de la respuesta del gobierno a cargo de Javier Díaz González, a las peticiones ciudadanas que se realizan a través de las diferentes instancias, como el asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, en el que se puede reportar cualquier servicio público en la localidad.

Sumado a esto, el Gobierno de Saltillo realizó acciones para rehabilitar el Sistema de Riego que da servicio a las plantas de ornato y arbolado que se encuentra en el parque lineal ubicado sobre la Carretera Los Valdez.