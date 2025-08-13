Consejo Ciudadano Juvenil se instala en Saltillo durante la Semana de la Juventud

SALTILLO, COAHUILA.- En el marco del Día Internacional de la Juventud, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, el Instituto Municipal de la Juventud de Saltillo arrancó la campaña Fiesta Segura, además de presentar la cartelera de la Semana de la Juventud que se llevará a cabo del 25 al 31 de agosto.

En representación del Presidente Municipal, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, destacó el apoyo que se ha brindado a las y los jóvenes desde el inicio de la administración.

"La juventud es prioridad del alcalde Javier Díaz, una Fiesta Segura es lo mejor que puede haber con ese compromiso mutuo, los programas de concientización ayudan a generar una mejor sociedad", dijo.

El director de Desarrollo Social en esta capital, Ernesto Siller Torres, dio a conocer el programa "Fiesta Segura" y destacó el trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con el cual implementan estrategias y programas para apoyar a la juventud.

Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto Municipal de la Juventud, mencionó que a través del programa "Fiesta Segura" se busca que los bares, antros y espacios de vida nocturna sean lugares más seguros y responsables, sin perder el ambiente de diversión.

En este sentido se realizará una capacitación por parte de la Coordinación Estatal de Prevención de Lesiones de la Cruz Roja a empleados y consumidores de bares y clubes nocturnos por el consumo de bebidas embriagantes.

Se proyectará en las pantallas de los centros nocturnos y con el uso de señalética en puntos estratégicos, diferentes frases de concientización para no conducir bajo el influjo de alcohol; y se brindará capacitación para el protocolo "Me das una violeta" en materia de género para las mujeres, para que puedan sentirse vulnerables, convirtiéndolos en sitios seguros.

Asimismo, se realizará la donación de preservativos para promover una sexualidad responsable.

"Esta iniciativa nació de foros ciudadanos y mesas de trabajo que el IMUJUVE realizó con jóvenes y colectivos sociales, donde se identificó la necesidad de proteger la seguridad y el bienestar sin quitarle el sentido de convivencia y diversión a la noche saltillense", dijo.

Yajaira Briones Aguilar, regidora presidenta de la Comisión de Juventud, destacó la inteligencia llevada a la conciencia de la nueva juventud de Saltillo que participa, se preocupa y ocupa.

En la presentación del programa "Fiesta Segura", también participaron Axel Brandon Hernández Gaona, la Directora del Instituto Municipal de la Mujer, Vanesa Fernández Tonone y María Clara Díaz Barreiro Jiménez, coordinadora estatal de Prevención de Lesiones de la Cruz Roja.

Semana de la Juventud: del 25 al 31 de agosto

Durante el evento se presentó además la cartelera de la Semana de la Juventud que se llevará a cabo del 25 al 31 de agosto con el apoyo y respaldo del alcalde Javier Díaz González.

El lunes 25 de agosto se realizará "Juventud en Corto", con la proyección de películas con temática de terror en las instalaciones del Archivo Municipal de Saltillo a partir de las 7:30 de la tarde.

Para el martes 26 de agosto se tiene programado el foro ciudadano "Aquí Andamos los Jóvenes", donde se escucharán las problemáticas de las y los jóvenes para promover soluciones y estrategias para su desarrollo integral, esto a las 11:00 de la mañana en las instalaciones del Cecytec Derramadero.

Las y los jóvenes podrán disfrutar de la "Activación Física Neón" el miércoles 27 de agosto a las 8:00 de la noche en la Línea Verde, en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

El jueves 28 de agosto se llevará a cabo la instalación del Consejo Ciudadano Juvenil, órgano participativo en la toma de decisiones para las y los jóvenes.

Las y los jóvenes podrán participar el viernes 29 de agosto como "Observador Ciudadano" en retenes antialcohol con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Y para cerrar la Semana de la Juventud, el domingo 31 de agosto se llevará a cabo el "Mercado Joven" en Paseo Villalta, brindando un espacio promover el emprendimiento juvenil de 2:00 a 7:00 de la tarde.