Acercan a estudiantes de criminología a la labor de la AIC en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Con el objetivo de fortalecer la formación académica y acercar a los estudiantes a la realidad del trabajo en campo, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) sostuvo un encuentro con alumnos de la carrera de Criminología del Instituto Universitario del Norte (INSUNTE) en esta ciudad.

La actividad fue encabezada por el inspector Roberto Torres Ríos, supervisor regional de la AIC, quien impartió una charla informativa en la que compartió su experiencia y explicó a detalle el funcionamiento de esta corporación encargada de las investigaciones en el estado.

Detalles confirmados

Durante la sesión, los estudiantes conocieron de primera mano qué es la Agencia de Investigación Criminal, cuáles son sus principales funciones y el papel que desempeña en el combate a los delitos, así como el compromiso que mantiene con la seguridad de los ciudadanos en Coahuila.

El encuentro permitió a los jóvenes resolver dudas, intercambiar ideas y comprender la importancia de su futura labor profesional dentro del ámbito de la criminología, destacando la responsabilidad que implica trabajar en la procuración de justicia.

Acciones de la autoridad

La docente Marina Aguilar Vélez agradeció la disposición de las autoridades para compartir sus conocimientos con los alumnos, quienes participaron activamente, mostrando interés y entusiasmo durante la plática.

Autoridades destacaron que este tipo de actividades forman parte de una estrategia de vinculación con instituciones educativas, con la finalidad de impulsar la preparación de nuevas generaciones de profesionistas comprometidos con la seguridad y el bienestar social.