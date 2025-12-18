Jorge Carlos Mata López informa sobre vacaciones en Monclova

Empresas adheridas de la CTM en Monclova administrarán vacaciones a partir de este 23 de diciembre con la suspensión de actividades, mientras analizan alternativas en aquellas que requieren continuar con su producción.

Jorge Carlos Mata López, informó que se analiza con las empresas las estrategias para el cierre del año, donde algunas empresas ya se preparan para la suspensión de actividades a partir de la próxima semana.

Empresas como Trinity y Gunderson ya tienen pactados los periodos vacacionales de fin de año, por lo que los trabajadores iniciarán su descanso a partir del 23 de diciembre para regresar a labores el 5 o 6 de enero.

Señaló que en algunas empresas por su actividad o por los pedidos que tienen, no pueden suspender actividades, por lo que se revisa con las empresas algunas alternativas para que más adelante se otorguen días.

En algunas empresas únicamente acordaron otorgar algunos días de descanso adicional, sin embargo no descartan que en caso de presentarse un repunte en la producción, sean citados a laborar en esos días y reponerlos posteriormente.

"Todo depende de la variación del mercado, que en este momento se mantiene estable, aunque podría surgir algún pedido extraordinario".

Señaló que el sindicato continúa con la vigilancia para que quienes continúen laborando cuenten con las condiciones necesarias, principalmente en lo referente a los traslados que brindan las empresas transportistas.