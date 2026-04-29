Legión de moto mandados pide apoyo tras fallecimiento de Juan José Moreno en Sabinas

SABINAS, COAH.- Arturo Pérez González, líder del grupo de moto mandados "Legión", lamentó el fallecimiento de Juan José Moreno, joven de 25 años que se desempeñaba en el oficio y que actualmente es velado en una capilla funeraria de la ciudad. El líder señaló que la comunidad de repartidores se encuentra consternada por la pérdida de su compañero.

Pérez González informó que, ante la difícil situación económica de la familia, el grupo publicó un comunicado en sus redes sociales y estados para solicitar apoyo. "Normalmente andamos al día, entonces pusimos tanto datos de ella como los datos de su cuenta, para si la gente quiere participar con cualquier cantidad, pues ya es buena la aportación", explicó. Detalló que primero apoyaron con estudios médicos y ahora buscan cubrir los gastos funerarios.

El líder de "Legión" recordó que el grupo fue uno de los primeros en organizarse en este acuerdo de apoyo mutuo entre repartidores. Aunque el colectivo como tal tiene alrededor de año y medio a dos años de haberse creado, indicó que sus integrantes ya se conocían desde hace varios años y que "últimamente estábamos más unidos como grupo".

Sobre la meta de la colecta, Arturo Pérez señaló que buscan recabar lo que se pueda, ya que Moreno era padre de cuatro hijos. "Después de los gastos fúnebres, algo que se le pudiera aportar a la familia y que le ayude a una manutención, aunque sea a corto plazo", comentó. Reiteró que cualquier aportación es significativa para la viuda y los menores.

Finalmente, Pérez González agradeció a quienes ya han mostrado solidaridad y reiteró el llamado a la ciudadanía. "Si pueden apoyar a la familia, se los vamos a agradecer mucho", concluyó. Los datos para realizar donativos fueron difundidos a través de la página oficial del grupo "Legión".