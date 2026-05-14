Policía Violeta refuerza atención a violencia familiar en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez, informó que durante lo que va del año se ha registrado un incremento del 5 % en los reportes de violencia familiar, aunque aclaró que en su mayoría se trata de agresiones verbales y no físicas.

Señaló que, aunque hasta el momento no se han presentado casos graves, ninguna denuncia se toma a la ligera y todas reciben atención inmediata por parte de la corporación, principalmente a través de la unidad de Policía Violeta.

"Ahorita más que nada, pues sí, sí traemos ahí un poco a la alza en cuestión de problemas familiares. Hasta ahorita nada grave, solamente ahí ya se tiene todo reporte", explicó.

Gabriel Vázquez detalló que los casos más frecuentes corresponden a conflictos verbales dentro del entorno familiar, sin embargo, aseguró que se mantiene vigilancia constante para evitar que escalen a situaciones de violencia física.

"Física no tanto, solamente son verbales que como quiera no se descuida, como quiera se obtienen ahí todos los reportes", comentó.

Indicó que la Policía Violeta realiza visitas programadas de dos a tres veces al día a las mujeres que cuentan con medidas de protección, principalmente durante el día, además de proporcionarles una línea directa para atender cualquier emergencia.

"Claro que sí, por parte de la unidad Violeta se programan visitas diarias... se les proporciona un teléfono para cualquier duda o problema que nos marquen y atenderlo de inmediato", agregó.

Asimismo, explicó que las mujeres atendidas ya cuentan con medidas de restricción hacia sus parejas para garantizar su seguridad y evitar nuevos episodios de violencia.