Fraude en tandas: Afectados exigen justicia contra Tabatha Priscilla Cepeda

Las primeras víctimas del caso conocido en redes sociales como "Lady Tandas" exigieron a la Fiscalía General del Estado girar una orden de aprehensión contra Tabatha Priscilla Cepeda Tovar, luego de presentar las primeras denuncias formales por el presunto fraude relacionado con tandas y grupos de ahorro.

El abogado Jorge Garza, quien asumió la representación legal de un grupo de afectados por el fraude, informó que el pasado jueves interpusieron las primeras denuncias formales ante el Ministerio Público, contra Tabatha y pidió que la investigación avance con rapidez para judicializar el caso.

"El día de hoy estuvimos presentando unas denuncias, nos contrataron unas personas que fueron defraudadas por esta mujer y solicitamos a este órgano de investigación que haga la investigación lo más rápido posible y, a su vez, pueda solicitarle a un juez de control una orden de aprehensión".

El litigante explicó que, de acuerdo con la información recabada, el presunto esquema comenzó con tandas y grupos de ahorro que cumplían puntualmente con los pagos, lo que generó confianza entre los participantes, incluidos algunos mexicanos que radican en Estados Unidos, sin embargo después dejó de entregarse el dinero, con la afectación de un importante grupo de personas.

Hasta el momento el monto reclamado asciende a 3 millones 200 mil pesos, mientras que existen alrededor de 30 personas que aseguran haber sido afectadas, aunque la cifra podría aumentar conforme más víctimas formalicen sus denuncias.

El representante legal reconoció que en redes sociales han surgido muchos testimonios de presuntos afectados, sin embargo, señaló que las publicaciones no sustituyen una denuncia penal.

"En las redes sociales la gente se queja, pero no hay como presentar una denuncia formal, por lo que invito a las personas que fueron afectadas para que se acerquen a presentar su denuncia correspondiente".

Precisó que un grupo de víctimas ya contrató los servicios de su despacho para impulsar el proceso legal, fortalecer las carpetas de investigación y buscar la recuperación del dinero presuntamente entregado a Tabatha Priscilla Cepeda Tovar.