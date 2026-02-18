Tacos La Fe vuelve a operar en Monclova tras accidente en la vía pública

A una semana de que un vehículo embistiera un puesto de tacos ubicado sobre el bulevar Benito Juárez, dejando como saldo cuatro personas lesionadas, el establecimiento Tacos La Fe volvió a operar y nuevamente incurrió en la instalación de toldos, mesas y sillas en la vía pública.

El accidente, ocurrido en una de las avenidas con mayor flujo vehicular de Monclova, generó preocupación entre ciudadanos debido a que el automóvil involucrado se proyectó contra el área donde se encontraban clientes y trabajadoras del negocio.

De acuerdo con datos recabados el mismo día del percance, el establecimiento contaba únicamente con permiso para operar con el puesto de preparación de alimentos en la vía pública, mientras que el servicio a clientes debía realizarse al interior del local, donde funciona como restaurante.

Sin embargo, este miércoles el negocio fue visto nuevamente en funciones y con la misma práctica: instalación de sillas, mesas y toldos en los costados del bulevar, incluso con mayor publicidad para atraer a clientes.

La situación vuelve a exponer a empleados y comensales a riesgos, al tratarse de una zona de alta circulación vehicular, lo que ha generado inquietud entre ciudadanos al considerar que no se han tomado las medidas necesarias tras el accidente reciente.

La reapertura bajo las mismas condiciones deja en evidencia la falta de cumplimiento en las recomendaciones de seguridad y la necesidad de supervisión para evitar que se repitan incidentes que pongan en peligro a trabajadores y clientes.