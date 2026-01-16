Retienen y amarran a dos jóvenes tras presunto asalto a taxista en la colonia Australia

SALTILLO, Coahuila.-Dos hombres fueron retenidos por taxistas y habitantes de la colonia Australia, al sur de la ciudad de Saltillo, luego de ser señalados como presuntos responsables de un asalto cometido en agravio de un operador de taxi.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 4 y el bulevar Enrique Martínez y Martínez, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima solicitó apoyo a otros taxistas tras haber sido despojada de sus pertenencias. Gracias a la rápida movilización del gremio, los presuntos responsables fueron ubicados en la zona.

¿Cómo ocurrió el asalto?

Al arribar al lugar, vecinos del sector se sumaron a la retención al reconocer a los individuos como posibles implicados en otros robos cometidos en la colonia.

Los sujetos fueron amarrados a un poste y se les realizaron pintas en la espalda, mientras se solicitaba la presencia de las autoridades.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal de Saltillo acudieron al sitio e intervinieron para evitar que la situación se saliera de control. Los oficiales procedieron a la detención de los dos jóvenes y los trasladaron ante el Ministerio Público.

Detalles de la intervención policial

Posteriormente, los detenidos fueron canalizados al penal de Saltillo, donde se determinará su situación legal conforme a las investigaciones correspondientes.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a presentar la denuncia formal en caso de haber sido víctima de algún delito relacionado con estas personas.