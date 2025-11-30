Tec Monclova obtiene primer lugar en Hackatec durante InnovaTecNM 2025

El Instituto Tecnológico de Monclova obtuvo una destacada participación en la Fase Nacional del InnovaTecNM 2025, al conquistar dos lugares en el podio nacional y consolidarse como una de las instituciones más sobresalientes en innovación tecnológica en el país.

¿Qué logros obtuvo el Tec Monclova?

El Mtro. Juan Darío Hernández Guerrero, director general del Tec Monclova, felicitó a toda la delegación a nombre de la comunidad tecnológica, reconociendo el esfuerzo, talento y compromiso de los estudiantes y asesores que representaron con excelencia a la institución.

El mayor logro fue el Primer Lugar Nacional en la categoría Hackatec, obtenido por el equipo Jabalíes Tec Monclova, integrado por Axel Ernesto Zapata Gómez, Juan Diego Almaguer Tolentino, María Fernanda Jiménez Zamora y María Fernanda López Díaz de León, bajo la asesoría de M.C. Raúl de Jesús Sánchez Hernández.

Asimismo, el Tec Monclova consiguió el Segundo Lugar Nacional en la categoría Robots Buscadores (Innobótica), gracias al desempeño del equipo FIND-O, conformado por Danna Claudia Villarreal García, Juan Pablo Rodríguez Barrera, Bernardo Sanmiguel Alanis, María Clara Valdez Villaruel y Leonardo Daniel Peralta Quiroz, asesorados por M.C. Jesús Roberto De la Garza De Luna.

De igual manera, se reconoció la sobresaliente participación del equipo NEUROLUX en la categoría Proyectos, cuya propuesta destacó por su innovación, creatividad y compromiso académico. El equipo estuvo integrado por Eduardo Alejandro Martínez Villalobos, Yuridia Aime Briseño González, Axel Gael Carlin Guzmán, Evelyn Haydee Esparza Romero y Juan Carlos Santellana Bernal, con la asesoría de M.C. Alfredo Salinas Mendoza y M.C. Rubén Miguel Riojas Rodríguez.

Las autoridades del Tec Monclova resaltaron que estos resultados son reflejo del espíritu innovador, la disciplina, el talento estudiantil y el liderazgo académico que distinguen a la institución, reafirmando su papel como una de las principales formadoras de jóvenes científicos y emprendedores de Coahuila.

"Estos triunfos ponen en alto el nombre del Tec Monclova y de nuestro estado en el ámbito nacional", destacaron directivos al felicitar a los estudiantes y asesores por su entrega y por demostrar la calidad educativa de la institución.

Con estos logros, el Tecnológico de Monclova refrenda su compromiso con la formación integral y el impulso a la innovación tecnológica, fortaleciendo su presencia en escenarios de competencia nacional.