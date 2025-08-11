Personal paramédico de Protección Civil Monclova listo para emergencias por calor

Ante el aumento de las temperaturas que han alcanzado hasta 40 grados centígrados, la Dirección de Protección Civil de Monclova reactivó los puntos de hidratación y mantiene personal paramédico listo para atender cualquier emergencia relacionada con el calor.

El director de la dependencia, Pedro Alvarado, informó que, según el Servicio Meteorológico, las temperaturas rondarán entre los 36 y 38 grados esta semana, aunque en días recientes se han registrado picos de 40 grados.

"Protección Civil está pendiente de la situación y como medida preventiva reactivamos los puntos de hidratación. No hemos recibido reportes de golpes de calor en la Central de Bomberos; los casos que han ocurrido han sido atendidos por otras corporaciones", explicó.

Los puntos de hidratación están ubicados fuera de la Central de Bomberos, en la esquina del bulevar Harold R. Pape y Francisco I. Madero, así como en la Plaza Principal.

En ambos sitios hay atención de paramédicos y ambulancias, y de ser necesario, se instalarán módulos itinerantes en lugares de alta afluencia.

Aunque el Servicio Meteorológico no ha clasificado esta situación como ola de calor, Alvarado señaló que estamos saliendo de la canícula, con temperaturas altas que no se presentaron en su intensidad habitual este año debido a lluvias y mayor humedad, lo que ha incrementado la sensación térmica.