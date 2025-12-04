Protección Civil alerta sobre frente frío en Monclova

El frente frío número 18 que ha ingresado al país, provocará temperaturas de 8 grados centígrados en Monclova al menos hasta el próximo domingo, de acuerdo con el director de Protección Civil, Pedro Alvarado Flores.

El funcionario informó que se esperan cielos nublados, rachas de viento y la posibilidad de chubascos aislados durante los próximos días.

Señaló que, para el lunes, el pronóstico marca una ligera recuperación a 9 grados, pero el martes el termómetro volverá a descender hasta los 8 grados.

El director recordó que diciembre suele traer condiciones climáticas similares año con año, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos por medios oficiales y extremar precauciones.

Alvarado Flores señaló que los operativos de vigilancia se mantienen activos. Personal de Protección Civil realiza recorridos por distintos sectores de la ciudad y continúa con el censo de familias vulnerables y personas en situación de calle. "Algunas ya han sido detectadas y se les ha brindado la atención necesaria", añadió.

Entre las principales recomendaciones, destacó revisar cuidadosamente instalaciones de gas, extensiones eléctricas y series navideñas para prevenir cortos circuitos o fugas. También exhortó a la ciudadanía a no introducir anafres ni brasas a las viviendas, debido al riesgo de intoxicación o incendios. Pidió a la comunidad realizar reportes oportunos para atender cualquier emergencia derivada de las bajas temperaturas.