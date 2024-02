"Tenemos un año sin salario"

"Queremos una solución a nuestra problemática vamos a un año sin salario y no tenemos respuesta de nadie", señaló el obrero Juan Lucio Peña, quien dijo que la falta de solución a la problemática de la empresa, los orilló a tomar estas acciones.

Señaló que como obreros han soportado durante mucho tiempo las condiciones en las que se encuentran, pero ya agotaron la resistencia y cada vez la situación es más complicada para ellos y sus familias.

Es por eso que están pidiendo una solución rápida al tema de sus salarios.

Informó que durante este tiempo no se ha tenido respuesta de las autoridades, sobre todo el Gobierno Federal que es el que tiene la facultad para tomar acciones y dar una solución al problema de AHMSA.

Se han hecho oficios, acudido ante dependencias, ante el propio Presidente de la República y no se tiene ninguna respuesta.

"No pensábamos hacer este movimiento, pero que más podemos hacer, hay casos de gente grande que no conseguimos trabajo tan fácil, y no tenemos como hacerle, no venimos a hacer disturbios solo pedir que nos volteen a ver las autoridades", indicó.