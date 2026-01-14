Teodoro Flores advierte sobre concesiones de transporte en riesgo: 128 podrían perderlas

Al menos 128 concesionarios del transporte público se encuentran en riesgo de perder sus concesiones, debido a que desde el año 2018 no cuentan con sus permisos en regla, informó la Dirección de Transporte y Vialidad, dependencia que ya advirtió que se procederá a localizarlos para definir su situación.

Teodoro Flores, director de Transporte y Vialidad, dio a conocer que, de un total de 300 concesiones existentes, únicamente 172 se encuentran actualmente en funcionamiento, mientras que el resto no ha cumplido con la actualización de sus permisos de ruta, siendo el transporte urbano el más afectado. "Tenemos alrededor de 172 concesiones de transporte urbano que están operando. Ya estamos tomando el asunto para definir qué función van a tener esas concesiones", señaló el funcionario.

Explicó que desde el inicio de la actual administración se sostuvo diálogo con los concesionarios del transporte urbano, a quienes se les planteó la necesidad de cumplir con sus compromisos de pago, a fin de determinar con quiénes se podrá contar para los proyectos futuros en materia de movilidad. Flores detalló que el año pasado, cerca del 80 por ciento de los concesionarios no contaba con su permiso de ruta vigente desde 2018, por lo que se les invitó a regularizarse y a sumarse a los proyectos que se tienen previstos a futuro. Gracias a este acercamiento, el 95 por ciento de los concesionarios que actualmente están en operación acudieron a cumplir con el pago de sus permisos.

"Son 172 los concesionarios que están funcionando ahorita, se platicó con los dirigentes y son con los que vamos a contar para los proyectos futuros", afirmó. Advirtió que la ley es clara al señalar que, si un concesionario no paga su permiso de ruta durante un periodo de tres años, la autoridad está facultada para retirar la concesión y otorgarla a otra persona, por lo que se están analizando las opciones y se buscará directamente a quienes mantienen adeudos desde hace varios años.

Indicó que estas concesiones corresponden a diversas rutas de la ciudad, entre ellas Praderas, Del Río, Directo y 1 de Mayo.

Finalmente, informó que se han realizado mesas de trabajo con dirigentes del transporte urbano y concesionarios, en las que se presentaron propuestas de la empresa involucrada en la reconfiguración de rutas, tomando en cuenta la participación de los concesionarios y las opciones que cada ruta puede ofrecer, especialmente de cara a los proyectos contemplados dentro del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).