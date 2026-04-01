Transporte público operará con menor frecuencia en días santos: Teodoro Flores

En días santos el servicio de transporte público en la ciudad operará con menor frecuencia debido a la baja movilidad, informó el director de Transporte, Teodoro Flores.

El funcionario explicó que, aunque las cinco rutas existentes continuarán en funcionamiento, los intervalos entre cada unidad se extenderán considerablemente entre jueves hasta el día domingo.

Detalló que, en condiciones normales, las unidades circulan con tiempos de espera de entre 15 y 18 minutos; sin embargo, durante los días santos estos lapsos podrían alcanzar hasta los 25 minutos. "Hay poco movimiento en la ciudad por el periodo vacacional, las familias realizan actividades en casa o fuera de la rutina diaria, lo que reduce la demanda del servicio", señaló.

Ante esta situación, indicó que los propios choferes han optado por disminuir la cantidad de unidades en circulación como una medida para economizar combustible, principalmente ante el incremento en los precios de la gasolina y el diésel.

Flores pidió a la ciudadanía tomar previsiones y mantener paciencia durante estos días, al considerar que la reducción en la frecuencia es temporal.

En cuanto a la tarifa, aseguró que no existe hasta ahora ninguna solicitud formal por parte de concesionarios o choferes para aumentarla. "Hasta el momento no se han manifestado para pedir un incremento, ni se ha puesto en análisis. Además, la ciudad no está en condiciones para un ajuste de este tipo", puntualizó. Finalmente, reiteró que, pese al alza en los combustibles, no se prevé modificación en el costo del pasaje, por lo que el servicio se mantendrá con la tarifa vigente.