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Coahuila

Festejos patrios en Monclova: cierre de vialidades y precauciones de tráfico

Las vialidades aledañas a la Plaza Principal estarán cerradas debido a la instalación de estructuras y juegos para los festejos patrios.

Por Carolina Salomón - 14 septiembre, 2026 - 07:57 p.m.
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      Las vialidades aledañas a la Plaza Principal fueron cerradas desde la tarde de ayer debido a la instalación de estructuras, juegos y puestos ambulantes que estarán durante los festejos patrios.

      Teodoro Flores, director de Transporte y Vialidad, informó que el cierre contempla principalmente la calle Ignacio Zaragoza, entre Venustiano Carranza y De la Fuente, donde se instalarán escenarios y áreas para los contingentes que participarán en las actividades.

      Explicó que los trabajos comenzaron después de las 16:00 horas de este lunes y se mantendrán durante la noche, con el objetivo de que las vialidades queden nuevamente en condiciones normales durante la mañana del miércoles.

      Flores exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y utilizar rutas alternas, debido a la concentración de personas que se espera durante los festejos patrios.

       

      Señaló que la calle Miguel Hidalgo no permanecerá cerrada durante la noche del festejo, aunque pidió a los automovilistas conducir con precaución ante la aglomeración de personas. Indicó que elementos de Tránsito y Vialidad estarán desplegados en la zona para dirigir la circulación y apoyar a los conductores.

      Respecto al desfile cívico del miércoles, detalló que el recorrido será por la calle Miguel Hidalgo y concluirá en el Museo Coahuila y Texas, donde llegarán los contingentes. Añadió que algunas vialidades, como De la Fuente y Venustiano Carranza, permanecerán cerradas durante el desarrollo de las actividades, mientras que Allende tendrá cierres intermitentes por parte del área de Transporte.

      El funcionario pidió comprensión a los ciudadanos ante las modificaciones temporales a la circulación y destacó la importancia de tomar conciencia sobre las rutas que estarán afectadas durante los festejos.

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