Tesorero retira dinero destinado a techado de primaria Rafael Castañeda

Padres de familia de la primaria Rafael Castañeda alertaron sobre un presunto desvío de más de 320 mil pesos del programa federal "La Escuela es Nuestra", dinero destinado a la construcción del techado del plantel.

Según los testimonios, los fondos fueron depositados en una tarjeta del Banco del Bienestar a nombre del tesorero del comité escolar, quien presuntamente retiró el efectivo en varias ocasiones y lo transfirió a cuentas personales, dejando la obra prácticamente detenida.

"Empezó a sacar 10 mil pesos diarios del cajero y cuando le pedíamos cuentas, nos daba vueltas. Al final reconoció que el dinero ya no estaba", relató Paty, madre de familia afectada.

El techado, que debía concluir antes de noviembre, permanece detenido. El contratista advirtió que, de no liquidarse el adeudo, podría retirar la estructura ya instalada, lo que retrasaría aún más el proyecto.

En una reunión celebrada el lunes por la tarde, el tesorero admitió ante los padres que utilizó el dinero para "asuntos personales", incluyendo gastos médicos y un accidente vehicular. Sin embargo, los tutores exigieron que reponga los recursos y plantearon incluso la posibilidad de que venda una propiedad para cubrir el daño.

"Ese dinero es del gobierno y era para la escuela, no para gastos personales. Queremos que se haga responsable, porque de no aclararse, se podrían perder apoyos futuros", agregó Paty.

Los padres confirmaron que ya interpusieron una denuncia formal y que este martes sostendrán una nueva reunión con el contratista, con la intención de acordar la forma de concluir la obra dentro del plazo previsto y garantizar que la primaria no pierda los beneficios del programa federal.