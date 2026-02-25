Theo Kalionchiz propone reforma laboral para mejorar descanso en Monclova

Tras la aprobación de la reforma laboral para reducir la jornada de trabajo en el País, el diputado federal del Partido Acción Nacional, Theo Kalionchiz de la Fuente, señaló que insistirá en que se garantice el cumplimiento de dos días de descanso por cada cinco trabajados, además de impulsar apoyos para que las empresas puedan adaptarse a los cambios sin afectar su operación.

El legislador monclovense explicó que durante la discusión de la modificación al artículo 123 constitucional presentó diversas reservas al dictamen, al considerar que esta reforma debe contemplar tanto la mejora en las condiciones laborales como el fortalecimiento de la economía.

Indicó que uno de los puntos centrales es asegurar que los trabajadores realmente cuenten con dos días de descanso, al considerar que esto contribuirá a mejorar su calidad de vida, su salud física y emocional, así como su productividad.

Asimismo, manifestó su desacuerdo con que la reducción de la jornada laboral se aplique de manera gradual hasta el año 2030, al considerar que los beneficios deberían reflejarse en un plazo más corto.

Kalionchiz de la Fuente, quien también se desempeña como secretario de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, subrayó que cualquier reforma laboral debe tomar en cuenta la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que representan una parte importante de la generación de empleos en el país.

Advirtió que, sin incentivos y condiciones favorables, muchas empresas podrían enfrentar dificultades para ajustarse a los nuevos esquemas laborales.

El diputado por el Distrito 03 con cabecera en Monclova también planteó revisar la carga fiscal que enfrentan trabajadores y empleadores, al considerar que impuestos como el ISR reducen el ingreso disponible de las familias y limitan la capacidad de crecimiento de los negocios.

Finalmente, sostuvo que la reforma para reducir la jornada laboral debe construirse con una visión integral que permita proteger los derechos de los trabajadores sin comprometer la estabilidad de las empresas que generan empleo.