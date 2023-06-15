Tiran carne podrida a contenedores

Vecinos, comerciantes y empleados de la calle Cuauhtémoc esquina con La Paz en el Sector El Pueblo se quejan de fétidos olores que emanan de la basura que depositan en los contenedores trabajadores de una bodega de carnes frías ubicada cerca del lugar.

Susana Guadalupe Chacón López, encargada de una tortillería ubicada en la esquina acudió este jueves a Presidencia Municipal para reportar la situación.

Y es que señala que con el aumento de la temperatura en los últimos días, los olores que emanan de los contenedores son realmente insoportables.

Destacó que por lo general en esta cuadra que está de sur a norte antes de llegar a la rotonda Juárez, son comercios, pero sí hay vecinos en calles aledañas como La Paz.

Además del olor insoportable, también hay muchas moscas que se generan precisamente por los deshechos alimenticios.

Señaló que no conocen cómo se llama el negocio ni a quien pertenece porque lo usan como cuarto frío para depositar ahí carnes frías, pero cuando se echan a perder, simplemente van y las tiran a los contenedores.

Por ello, decidió ir a reportar a Presidencia Municipal para pedir que investiguen al negocio y le prohíban utilizar los contenedores para tirar sus desechos, o bien, ya en el último de los casos, dijo Susana Chacón, que les retiren de ahí los contenedores.

Dijo que en la tortillería tienen un año y medio laborando y desde siempre han tenido este problema, pero ahora se agudizó la situación, con las extremas temperaturas.