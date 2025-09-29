Tiroteo en Casino Kikapú: Dos Muertos y Varios Heridos

EAGLE PASS, TX. - Autoridades revelaron la identidad del presunto tirador que abrió fuego la madrugada de este domingo en el casino Kikapú, dejando dos personas sin vida y diez más lesionadas.

Se trata de Keryan Jones, de 34 años, exmiembro de la Guardia Nacional con historial de servicio en Arizona, quien fue detenido en San Antonio tras un operativo de búsqueda que concluyó en el condado de Wilson. En su captura se aseguró un rifle de alto poder, aunque no se reportaron enfrentamientos.

De acuerdo con los primeros reportes, el atacante disparó desde una camioneta Nissan negra hacia la entrada del casino alrededor de las 00:30 horas, lo que ocasionó la muerte de un exagente de CBP y de una mujer, además de múltiples heridos, tres de ellos en condición crítica.

Elementos del Sheriff del condado de Maverick, junto con agencias federales como el FBI, US Marshals y DPS, respondieron a la emergencia y coordinaron el traslado de los lesionados a hospitales locales y foráneos.

El casino estaba lleno debido a una rifa organizada esa noche, lo que elevó el riesgo entre los asistentes. El motivo del ataque aún no ha sido esclarecido, mientras las investigaciones continúan.

El hecho ha causado gran impacto en la región fronteriza, donde autoridades esperan dar a conocer más detalles en las próximas horas.