Trabajador Fallece Repentinamente en Planta Industrial de Derramadero

Saltillo, Coah.- La mañana de este lunes, un trabajador identificado como Ernesto Tovar Ortiz, de 59 años, perdió la vida al ingresar a la planta Adient, ubicada en el parque industrial Santa Mónica, en Derramadero.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre apenas había llegado a la empresa, alrededor de las 06:30 horas, cuando comenzó a sentirse mareado al pasar la zona de acceso. Alcanzó a pedir ayuda a sus compañeros, pero pocos minutos después se desplomó en el área del lobby, lo que generó alarma entre el personal.

De inmediato, empleados de la compañía solicitaron apoyo a la estación de Bomberos de Derramadero, cercana al sitio. Paramédicos acudieron para brindarle auxilio, sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que ya no presentaba signos vitales, declarando su fallecimiento en el lugar.

El área fue asegurada mientras se notificaba a las autoridades ministeriales. Más tarde arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

Aunque hasta el momento se presume que la muerte pudo deberse a causas naturales, no se ha confirmado si el trabajador padecía alguna enfermedad previa. El cuerpo fue trasladado al Semefo para la práctica de la necropsia de ley, la cual determinará con certeza la causa del deceso.