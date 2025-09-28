Autoridades investigan hallazgo de cuerpo en Los Cerritos

Saltillo.- La tranquilidad de la colonia Los Cerritos, al oriente de Saltillo, se vio interrumpida la mañana de este domingo tras el hallazgo del cadáver de un hombre de aproximadamente 50 años, que presentaba visibles huellas de violencia y se encontraba tirado en plena vía pública.

El descubrimiento ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando un transeúnte que caminaba por la calle Agua Chica se percató de la presencia del cuerpo sobre el asfalto. Al confirmar que no reaccionaba, dio aviso de inmediato al sistema de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y corroboraron que el hombre ya no tenía signos vitales. Durante la inspección preliminar, los oficiales advirtieron que presentaba múltiples golpes, lo que hace presumir que fue víctima de una agresión.

De inmediato se acordonó la zona y se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado. Más tarde, agentes de Investigación Criminal y peritos de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de indicios y las primeras diligencias en la escena.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley con el fin de determinar la causa exacta de la muerte y facilitar su identificación oficial.

Vecinos de la colonia señalaron que no escucharon ruidos extraños durante la madrugada, por lo que el hallazgo les resultó sorpresivo.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de no identificada, mientras la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el caso y descartar su posible vínculo con hechos violentos recientes en la ciudad.