Con su traje tradicional y acompañado de familiares, Tomás Treviño Garza, integrante de la tribu kikapú de El Nacimiento, en Múzquiz, acudió al tercer informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas, donde reconoció las condiciones de seguridad que actualmente se viven en Coahuila.

Al ingresar al recinto donde se desarrollaría el evento, previo al inicio del informe, Treviño Garza fue cuestionado sobre el trabajo realizado por el mandatario estatal durante sus tres años de administración, al que calificó como positivo.

El integrante de la comunidad manifestó que, desde su perspectiva, las condiciones de seguridad han mejorado y que actualmente los habitantes de El Nacimiento se sienten más protegidos que en años anteriores. "Mucho más segura, sí, mucho más que antes", expresó al referirse a la tranquilidad que percibe en su comunidad.

Al preguntarle qué aspectos observa en materia de seguridad, mencionó la presencia de más policías, al considerar que el despliegue de elementos contribuye a generar mayor confianza entre la población. Reconoció que conoce obras y programas que ha desarrollado la administración estatal. Y manifestó que tiene interés en conocer personalmente a Manolo Jiménez y saludarlo, luego de expresar que lo considera un buen gobernador.

La presencia de Treviño Garza en el evento también dio oportunidad de conocer la opinión de un integrante de uno de los pueblos originarios de Coahuila sobre las condiciones de seguridad que prevalecen en la entidad.