Con Morena, la canasta básica está por las nubes.

* Tomate ha subido hasta en un 74% su precio; actual gobierno es un desastre, señala Eduardo Medrano

Saltillo, Coahuila, 23 de abril del 2026.- Desde que llegó Morena al poder, la capacidad de compra de la clase trabajadora de México ha ido disminuyendo, la canasta básica subió por encima de la inflación volviéndola inalcanzable, lo que confirma de nueva cuenta que los políticos de Morena salieron buenos para criticar y pésimos para gobernar, aseguró el presidente del PRI en Saltillo, Eduardo Medrano Aguirre.

"Para los de Morena fue muy fácil criticar todo lo que se venía haciendo y una vez que asumieron en poder no saben cómo gobernar un país", recalcó, "fallan en materia de seguridad, fallan en salud, son malísimos en economía y eso lo estamos pagando todos los mexicanos.

"Estaba leyendo el Reporte de Pobreza del INEGI, y ahí aclara que al mes de marzo de 2026 para el mexicano; tú, yo, todos nosotros, se necesitaron dos mil 571 pesos para acceder a la canasta básica.

"Esto es un incremento casi del ocho por ciento, y eso superó la inflación del 4.6% y miren, para que se den un ejemplo, el caso del tomate, ese que todos los mexicanos usamos en la salsita, en las ensaladas, pues ese producto ha tenido incrementos de hasta el 74% en los últimos dos meses, ¡es muchísimo!".

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el incremento en la canasta básica está impulsado principalmente por el encarecimiento de los productos agrícolas.

"Es bien fácil advertir un antes y un después con la llegada de Morena al poder", expuso Medrano Aguirre, "el sexenio pasado, el peor presidente que ha tenido México, retiró los apoyos al campo y a los productores; eliminó los precios de garantía de los productos agrícolas, eso significaba que los productores recibieran un ingreso justo por sus cosechas.

"Otro ejemplo que todos días vemos en las noticias porque es una realidad, es que Morena permitió que la delincuencia operara libremente en ciudades y carreteras al enfocarse en abrazar a los delincuentes en lugar de combatirlos".

Crisis de inseguridad en estados gobernados por Morena

La crisis de inseguridad que existe en estados gobernados por Morena, ha revelado que a los productores les exigen pagos de derecho de piso por producir y a los transportistas por circular en carreteras, añadió el líder del PRI.

"Esto genera que los precios de los productos de la canasta básica estén más caros para las familias mexicanas, te pongo otro ejemplo: el kilo de tortillas que ahorita anda por los 24 pesos.

"Ahora, en nuestros bolsillos no sólo nos afectan las malas decisiones del gobierno sobre el manejo de la economía y la inflación; le tenemos que agregar la inseguridad que existe en los estados gobernados por Morena y terminan afectando a todo el país y a los buenos gobiernos como el de Coahuila, es una verdadera tragedia", concluyó.