Carlos Villarreal presenta el Torneo de Arquería en Monclova

Una derrama económica superior a los 5 millones de pesos es la que se estima genere en Monclova la segunda edición del Torneo de Arquería Dafne Quintero, en el que participan cerca de 200 arqueros, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil dio a conocer que el evento inició el viernes 23 de enero y concluirá el domingo 25, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a acudir y disfrutar de las competencias que se desarrollan en el nuevo campo de tiro con arco, ubicado en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha.

Durante este fin de semana, atletas y entrenadores de la disciplina participan en esta edición del torneo, que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes de la región en esta especialidad.

Villarreal Pérez adelantó que se tiene contemplada una tercera edición para el año 2027, con la intención de que Monclova vuelva a ser sede de competencias de carácter nacional. Explicó que, en su primera edición, el torneo sirvió como una prueba nacional, mientras que en esta ocasión se enfoca principalmente en pruebas estatales, dirigidas a los jóvenes que participan en los torneos CONADE, cumpliendo con las marcas establecidas por la federación.

Detalló que el objetivo es que, para el tercer año de la administración, se pueda retomar la sede de muestras nacionales, como ocurrió en la edición anterior, la cual proyectó una participación de hasta 350 personas, incluyendo entrenadores, mientras que en esta edición se cuenta con alrededor de 200 competidores.

Finalmente, el alcalde destacó la importancia de seguir impulsando este tipo de eventos, al considerar que el deporte y el turismo deportivo representan una oportunidad clave para el desarrollo económico de la ciudad. "En esta ocasión la derrama económica es superior a los 5 millones de pesos, y es a lo que debemos seguir apostándole, para que vengan cada vez mejores cosas para nuestra ciudad", concluyó.