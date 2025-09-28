Nueva Torre de Control móvil en Monclova refuerza seguridad

Se instaló la primera Torre de Control móvil equipada con botón de pánico y cámaras de vigilancia en el cruce de los bulevares San José y Revolución, mejor conocido como "Las Torres".

Esta torre es la primera de ocho que se colocarán en distintos puntos estratégicos de Monclova durante este año, y las cuales podrán ser desplazadas a diversas zonas y eventos de aglomeración de personas en las que se requiera.

Estas estructuras están equipadas con cámara de reconocimiento facial, una cámara 360 grados y un botón de pánico que, al ser presionado, envía una alerta inmediata al Centro de Control C2, desde donde se coordina la atención de emergencias y el envío de unidades al lugar de los hechos.

Además, se informó que ya operan dos puntos violeta fijos: el primero instalado al exterior del Hospital DIF Monclova y el segundo, habilitado recientemente en la Plaza Juárez de la colonia El Pueblo. Estos espacios están diseñados para brindar atención y seguridad inmediata a mujeres en situación de riesgo.

De acuerdo con el plan presentado, en el transcurso de 2025 se instalarán un total de 28 puntos violeta, de las cuales ocho se localizarán como botones de pánico en las torres móviles con tecnología de vigilancia avanzada.

Con estas acciones se sigue impulsando el Modelo de Seguridad del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con las instancias federales, estatales y municipales, con el firme propósito de reforzar la tranquilidad en Monclova.