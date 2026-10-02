Condena La Salle violencia en Torreón

MONCLOVA, Coahuila.— Ante los hechos de violencia registrados en una escuela secundaria de Torreón, donde una maestra perdió la vida y tres personas resultaron lesionadas, la comunidad Lasallista México Norte emitió un pronunciamiento institucional para rechazar enfáticamente cualquier acto de agresión en los planteles educativos del país y solidarizarse con las familias afectadas.

A través de un comunicado oficial, la institución expresó su dolor por las pérdidas humanas y el impacto generado en el sector docente, recordando que la vida y la dignidad de cada persona son inviolables. Subrayó que quienes dedican su vocación a la enseñanza merecen condiciones plenas de respeto y seguridad para ejercer su labor dentro y fuera del aula.

Desde los valores de fe, fraternidad y servicio, la organización convocó a las familias a reforzar la alianza con las escuelas, promoviendo la comunicación abierta, la escucha atenta a niños y jóvenes, y la resolución pacífica de conflictos desde el hogar.

La institución reafirmó que la paz se construye en comunidad y mediante acciones cotidianas. Por ello, reiteró el compromiso de colaborar en conjunto con la sociedad para convertir las aulas en espacios de protección y desarrollo integral, haciendo de la cultura de paz un compromiso de todos los días.