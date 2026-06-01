Trabajadores de AHMSA piden frenar entrega de equipos: Monclova

Trabajadores de Altos Hornos de México solicitaron a directivos de la empresa frenar la entrega de equipos a proveedores hasta que se defina la venta y que exista certeza sobre el pago de los adeudos a los obreros.

El día de ayer integrantes de la mesa directiva del Grupo de Defensa de los Trabajadores de AHMSA se reunieron con el Director de Relaciones Laborales, Roberto Acosta, tras la resolución de la Jueza del Concurso Mercantil en la que se autorizó la entrega de equipos de cómputo a Afirme.

Julián Torres, señaló que la reunión se dio con el objetivo de conocer la situación real de la extracción de aparatos y maquinaria que pertenecerían a terceros. "Nos dice el licenciado Acosta que efectivamente está autorizado, pero todavía no tienen fecha para sacar los equipos, por lo que como grupo pedimos tanto al síndico como a la juez que no le muevan por ahí en estos momentos".

Señaló que los trabajadores no se oponen a que se entreguen los equipos a sus propietarios legítimos, siempre y cuando esto sea después de que se concrete la venta de la empresa y exista garantía de pago para los empleados. "Somos conscientes que son equipos ajenos, que se les tienen que entregar, pero no en este momento que la gente está tan sentida y desesperada porque no ha habido avances en el proceso".

Torres advirtió que el retiro de maquinaria podría generar inconformidad social entre los trabajadores, debido a que aún no se publica una nueva convocatoria para la venta de AHMSA y persiste la incertidumbre laboral.

El dirigente señaló que las empresas propietarias de los equipos argumentan afectaciones económicas por mantenerlos inactivos, sin embargo, sostuvo que los trabajadores siguen siendo los más perjudicados tras más de tres años sin recibir salarios, prestaciones ni finiquitos.

Trabajadores pidieron que se retrase la entrega de los equipos y que esto se dé hasta que se resuelva el tema de la venta, pero sobre todo los pagos de los obreros.