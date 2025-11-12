Carteros de Monclova protestan por condiciones laborales en su Día

En pleno Día del Cartero, personal de Correos de México se enfrenta a difíciles condiciones laborales, por lo que laboran bajo protesta para exigir un salario digno, y que se otorguen los insumos básicos para el desempeño de sus funciones.

Trabajadores de correos en Monclova se suman al movimiento que se lleva a nivel nacional, colocando carteles al exterior de la oficina postal, en la que dan a conocer las deficiencias de la empresa.

Entre las principales inconformidades se encuentra la falta de refacciones y mantenimiento para las motocicletas y bicicletas utilizadas en el reparto, situación que ha obligado a los trabajadores a cubrir los costos de reparación con sus propios recursos. "Nos faltan herramientas para trabajar, no hay gasolina suficiente y muchas unidades están en mal estado; aun así seguimos cumpliendo con el servicio", expresaron empleados que se sumaron a este movimiento.

Los carteros también demandan el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, pues señalan que las prestaciones y apoyos que deberían recibir no se están entregando de manera adecuada. El movimiento, que se replicó en oficinas de Correos de México de varios estados, busca visibilizar la situación que enfrenta el personal operativo, quienes reiteraron su compromiso con la ciudadanía, pero exigieron que se respeten sus derechos laborales y se les garantice el equipo necesario para realizar sus tareas con seguridad y eficiencia.

La organización advirtió que, ante la falta de respuesta a sus demandas y los bajos salarios que enfrentan, el gremio podría recurrir a una huelga si no se atienden las peticiones que buscan dignificar la labor postal.